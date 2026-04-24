de Redacția Jurnalul    |    24 Apr 2026   •   11:30
Bucureștenii, afectați de lipsa apei calde: Lucrări de termoficare pe zeci de străzi
Sursa foto: În mai multe zone din Capitală vor avea loc lucrări de modernizare a rețelei de termoficare.

Furnizarea apei calde va fi întreruptă temporar în mai multe cartiere din Capitală, în contextul unor lucrări ample de reabilitare a rețelei de termoficare.

Intervențiile vizează înlocuirea conductelor vechi, unele dintre acestea având o durată de funcționare de peste o jumătate de secol.

Reprezentanții Primăriei Capitalei au anunțat, joi, că lucrările fac parte dintr-un program de modernizare finanțat inclusiv din fonduri europene. Autoritățile subliniază importanța respectării termenelor de execuție pentru a evita pierderea finanțării.

Care sunt zonele afectate?

Potrivit calendarului anunțat, în perioada 27 aprilie – 11 mai, vor rămâne fără apă caldă locuitorii de pe strada Turnu Măgurele, Bd. Constantin Brâncoveanu, străzile Luică, Reșița, Nițu Vasile, Racovița și Giurgiului, și arterele adiacente.

De asemenea, bulevardul Alexandru Obregia se află printre zonele vizate.

Într-o etapă separată, între 4 și 8 mai, sistarea apei calde va afecta perimetrul delimitat de strada Sebastian, Calea Rahovei, strada Malcoci și zona Ferentari, inclusiv străzile Petre Ispirescu și Dumbrava Nouă.

Ulterior, după data de 12 mai, lucrările vor continua pentru o perioadă de aproximativ cinci zile în alte zone importante ale Capitalei, printre care Bd. Nicolae Grigorescu și Basarabia, Șoseaua Iancului, Bd. Camil Ressu și Str. Constantin Brâncuși, precum și străzile din vecinătate, potrivit dcnews.ro.

