Cadavrul unui bărbat, descoperit lângă o șosea din Neamț

IPJ Neamț anunță că sâmbătă, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că, pe DJ 157, în afara localității Izvoare, un bărbat este căzut pe acostament și nu prezintă semne vitale.

Cadrele medicale au declarat decesul bărbatului, în vârstă de 67 de ani, din Piatra-Neamț.

Cercetările efectuate de polițiștii Serviciului Rutier Neamț și Biroului Rutier Piatra-Neamț „au confirmat ipoteza unui eveniment rutier, conducătorul implicat părăsind locul accidentului”.

În urma cercetărilor desfășurate de polițiști a fost identificată, în județul Iași persoana bănuită de comiterea faptei. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 20 de ani, din Mărgineni.

Acesta a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Totodată, în incinta unui centru comercial din Piatra-Neamț, a fost identificat autoturismul implicat în evenimentul rutier, care prezenta avarii specifice.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore.

