Captură uriașă în Portul Constanța: peste 15 milioane de țigări, ascunse într-un container

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu inspectorii vamali de la Biroul Vamal Constanța Sud Agigea și polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, au descoperit, în urma unui control amănunțit, peste 15 milioane de țigarete ascunse într-un container care, potrivit documentelor, ar fi trebuit să conțină role de hârtie. Valoarea totală a capturii este estimată la aproximativ 4 milioane de euro.

„În data de 11 august 2025, acționând în baza unei analize de risc, polițiștii de frontieră, în cooperare cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal Constanța Sud Agigea și polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, au efectuat verificări amănunțite asupra unui container sosit din Emiratele Arabe Unite. Conform actelor prezentate autorității vamale, încărcătura declarată consta în role de hârtie, având ca destinație o societate comercială din România. Controlul fizic a scos însă la iveală o situație complet diferită: containerul conținea 15.500.000 de țigarete fără timbru accizabil. Valoarea totală a țigaretelor este estimată la 20.000.000 de lei, echivalentul pentru aproape 4 milioane de euro”, anunță Garda de Coastă.

Captura reprezintă una dintre cele mai importante descoperiri ale Gărzii de Coastă din acest an.

În prezent, polițiștii de frontieră desfășoară cercetări sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, pentru infracțiunile de folosire de acte nereale și contrabandă.

