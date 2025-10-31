Carambol pe Autostrada A1, spre București

Potrivit ISU Argeș, accidentul rutier s-a produs pe Autostrada A1, km 80, pe sensul spre Bucureșt.

Din primele informații, sunt implicate trei mașini.

Intervin pompierii de la Detașamentul Bradu cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat.

Deocamdată nu se cunoaște starea victimelor.

(sursa: Mediafax)