Carnagiu la Câmpia Turzii, după un impact violent între o mașină și un microbuz

de Redacția Jurnalul    |    04 Oct 2025   •   09:31
Carnagiu la Câmpia Turzii, după un impact violent între o mașină și un microbuz

Opt persoane au fost transportate la spital, sâmbătă dimineaţa, în urma unui accident în care au fost implicate un microbuz şi un autoturism, în municipiul Câmpia Turzii, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Cluj.

Potrivit sursei citate, la accident au intervenit o autospecială cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD şi patru echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Cluj.

"Pompierii din cadrul Detaşamentului Turda au intervenit în această dimineaţă la un accident rutier petrecut pe strada Laminoriştilor din municipiul Câmpia Turzii. La faţa locului au ajuns o autospecială cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD şi patru echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Cluj. Echipajele operative au găsit un microbuz şi un autoturism avariate, fără persoane încarcerate în acestea. Au fost consultate zece persoane la locul accidentului, dintre care opt au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare", au informat reprezentanţii ISU Cluj.

Conform primelor evaluări, cei cinci bărbaţi şi trei femei transportaţi la spital prezentau afecţiuni uşoare.

Sursa: AGERPRES 

