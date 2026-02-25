Cât costă birocrația? O comună din România a fost scoasă la licitație

Comuna Bălțați din județul Iași are circa 5.000 de locuitori. Totul a început în 2019. O companie agricolă a obținut finanțare europeană de un milion de euro pentru un depozit de fructe și linie de sucuri naturale. Lipsea doar certificatul de urbanism de la primărie.

"La primărie ne-a spus 'păi, nu îţi dau certifiatul de urbanism' .'Stai puţin, cum să nu îmi dai un certificat de urbanism?' 'Nu ţi-l dau.' Niciun motiv nu are", spune antreprenorul Ovidiu Hlihor pentru observatornews.ro.

Au urmat procese în instanță care au durat circa 18 luni însă banii europeni au fost pierduți.

Firma a cerut despăgubiride la primărie: un milion de euro plus profitul ratat. După cinci ani de litigii, instanța i-a dat dreptate. Bugetul anual al comunei se ridică la 1,4 milioane de euro, bani care merg integral la plata salariilor și funcționarea instituției. Astfel că plata datoriei ar închide primăria timp de un an.

Executare silită

Mașinile și utilajele primăriei au fost deja vândute la licitație penru 80.000 de euro. Urmează 600 de hectare de pășune şi alte clădiri

„Ne vom îndrepta şi spre absolut orice bun imobil chiar dacă acesta este dispensar sau sediul primăriei”, spune executorul judecătoresc Bogdan Tufeanu.

Primarul Vasile Aștefanei este de 15 ani în funcție. se apără invocând faptul că pe tren se află o conductă Transgaz, fiind și grevat de datorii.

Primăria dn Bălțați speră la eșalonare a datoriei pe 8 ani, dar firma care a pierdut banii refuză categoric.