Jurnalul.ro Ştiri Locale

Căutat de echipele de salvare, după ce a căzut din barcă într-un lac

de Redacția Jurnalul    |    20 Apr 2026   •   09:24
Sursa foto: Amplă operațiune de căutare pe un lac din Prahova

Un bărbat de 47 de ani este căutat, luni, după ce a căzut dintr-o barcă într-un lac din satul Boldești, județul Prahova.

Potrivit ISU Prahova, incidentul a fost semnalat luni, în jurul orei 07:40, prin apel prin la 112. S-A semnalat faptul că o persoană ar fi căzut dintr-o barcă într-un lac situat pe raza comunei Boldești-Grădiștea, satul Boldești.

La locul intervenției intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Mizil, cu o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD și o barcă.

Totodată, a fost solicitat sprijinul unui echipaj de scafandri.

Conform informațiilor disponibile până în acest moment, este vorba despre un bărbat, în vârstă de aproximativ 47 de ani, care nu a mai ajuns la mal.

A fost recuperată ambarcațiunea utilizată de acesta.

Misiunea este în desfășurare.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: cadere barca prahova
