Caz incredibil la Cluj: O femeie decedată, amendată pentru parcare ilegală. Deciziile aberante ale Poliției Locale și instanței de judecată

de Redacția Jurnalul    |    19 Mar 2026   •   13:30
Autoritățile din Cluj-Napoca se întrec în deciziii aberante. După ce Poliția Locală a amendat o femeie decedată pentru parcare neregulamentară, instanța de judecată a respins plângerea formulată de fratele acesteia.

Situația a ieșit la iveală pe 16 martie 2026, după ce Judecătoria Cluj-Napoca a respins plângerea fratelui decedatei împotriva Poliției Locale.

În primăvara anului 2024, Poliția Locală Cluj-Napoca a constatat staționarea ilegală a unui autoturism pe trotuar și a aplicat o amendă de 200 de lei.

Ulterior s-a constatat că sancțiunea fusese emisă pe numele unei persoane  care a murit în iulie 2020, conform certificatului de deces.

Fratele femeii a contestat procesul-verbal, argumentând că sancțiunea este ilegală, întrucât persoana în cauză nu mai era în viață la momentul constatării contravenției.

Cu toate acestea, instanța nu a analizat fondul situației, respingând cererea pe motive procedurale.

Judecătorii au stabilit că reclamantul nu are calitate procesuală activă, întrucât amenda nu a fost emisă pe numele său, ci pe cel al persoanei decedate. Conform legislației în vigoare, doar contravenientul sau alte persoane expres prevăzute de lege pot formula o astfel de plângere.

Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile, notează clujenii.ro.

