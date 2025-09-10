Centru pentru dependenții de droguri, în Sectorul 2 din București

„Aprobăm în Consiliul Local indicatorii tehnico-economici și cererea de finanțare pentru proiect. Investim în noul Centru peste 26 de milioane de lei, din fonduri europene și din bugetul local. Cu viitorul copiilor noștri nu ne jucăm. Am spus-o din postura de prefect al Capitalei, o reiterez și acum. De aceea, Sectorul 2 investește în deschiderea unui centru vital în viața comunității noastre și a multora dintre familiile greu încercate de problema dependenței de droguri și adicțiilor de tot felul. Prea multe destine s-au curmat brusc și nedrept, prea multe familii s-au destrămat, prea mulți tineri se regăsesc, fără voia lor, într-o situație disperată care pare fără ieșire. Este momentul să intervenim și să facem tot ce este necesar pentru ca acest fenomen să nu se mai răspândească. De aceea, în acest sens, obiectivul final al acestui proiect nu este doar reducerea consumului de substanțe care creează dependență, ci susținerea unui stil de viață sănătos, autonom și stabil, care să reducă riscul de recădere și dependență cronică”, a spus Rareș Hopincă pe Facebook.

Centrul de Recuperare va fi situat pe strada Caroteni 21-23 și va fi înființat într-o clădire (P+1) deja existentă, aceasta urmând a fi consolidată și înălțată cu încă un etaj.

Centrul va avea o capacitate de aproximativ 20 de locuri pentru reabilitare pe durata unui program terapeutic cu durata între 3 și 12 luni, dar și servicii de zi conexe. Acesta va fi dotat și utilat la cele mai înalte standarde, pentru a oferi pacienților cele mai moderne condiții de tratament și de consiliere.

Stabilimentul se va afla sub coordonarea DGASPC Sector 2, iar funcționarea acestuia va fi asigurată de o echipă de profesioniști, compusă din medici în specialitatea psihiatrie pediatrică, psihologi, asistenți sociali, consilieri vocaționali, specialiști în activități ocupaționale.

„De ce este atât de importantă această investiție? Pentru că fenomenul dependențelor este în creștere, iar datele oficiale arată că 1 din 10 adolescenți români a consumat droguri cel puțin o dată, pru că oamenii afectați din Sectorul 2 nu au în prezent un loc unde să primească ajutor specializat, pntru că dependența nu înseamnă doar consum, ci multă suferință personală, marginalizare și tragedii”, a mai spus Hopincă.

