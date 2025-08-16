Cercetare penală, după ce polițiștii au descoperit 2.500 de litrii de ulei uzat

În decursul săptămânii, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat mai multe controale la societăți comerciale cu activitate de service auto.

La una dintre firme, autoritățile au identificat aproximativ 2.500 de litri de ulei uzat, depozitat în recipiente metalice și din plastic. Substanța este încadrată ca deșeu periculos, iar societatea nu ar fi luat măsurile legale de predare a acesteia către un operator autorizat.

Ca urmare, a fost deschis un dosar penal pentru neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii privind gestionarea deșeurilor periculoase.

