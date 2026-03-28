x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Magistrala 800, paralizată: Sute de călători așteaptă reluarea traficului în stația Fetești

de Redacția Jurnalul    |    28 Mar 2026   •   12:18
Sursa foto: Trafic feroviar oprit la Fetești

Circulația trenurilor pe Magistrala 800 a fost temporar suspendată, sâmbătă, în stația Fetești, în urma unui incident tehnic care a afectat instalațiile de alimentare cu energie electrică.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a anunțat într-un comunicat că în jurul orei 10:41, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța, în stația Fetești, la ieșirea din capătul Y, s-a produs un incident tehnic care a afectat instalațiile de alimentare cu energie electrică ale infrastructurii feroviare.

Potrivit CFR, incidentul a fost generat în timpul circulației trenului Regio 8201, prin deteriorarea firului de contact în zona macazurilor, ceea ce a condus la scoaterea de sub tensiune a întregii stații Fetești.

„În vederea gestionării situației, trenul a fost retras în siguranță la linia 6 din stație, utilizând o locomotivă diesel de manevră”, a transmis compania.

Echipele CFR intervin la fața locului pentru remedierea defecțiunii, folosind o drezină pantograf, în vederea restabilirii alimentării cu energie electrică și reluării circulației în condiții normale.

„Circulația trenurilor în zonă poate înregistra întârzieri temporare, iar personalul feroviar depune toate eforturile necesare pentru limitarea impactului asupra călătorilor și pentru informarea operativă a operatorilor feroviari”, a mai transmis CFR.

(sursa: Mediafax)

 

×
Subiecte în articol: cfr fetesti trafic feroviar suspendat
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri