Ciucu crește prețul biletelor STB

De asemenea, urmează să fie închise o serie de instituţii publice care "nu mai au niciun fel de raţiune de a exista", dar care cheltuie bani pe chirii şi maşini, a spus edilul, joi, pentru Euronews România.



"Vor fi şi măsuri nepopulare. Vor fi, pentru că efectiv a ajuns cuţitul la os. Este foarte probabil - anunţ în premieră - şi este şi necesar să creştem preţul călătoriei pentru STB. Sunt pus în situaţia de a face multe reforme structurale, unele grele: comasări, restructurări, încheieri de companii, de administraţii, de instituţii publice. Deja pot să anunţ în premieră că pe ordinea de zi de săptămâna viitoare a Consiliului Local o mică parte, o primă serie de instituţii publice vor fi închise. Este vorba de câteva instituţii care nu mai au niciun fel de raţiune de a exista, dar care cheltuie bani pe chirii, pe maşini",a precizat Ciprian Ciucu.



El a menţionat că în luna ianuarie Primăria Capitalei a primit 317 milioane lei, din care a rămas cu 5 milioane.



"Am primit 317 milioane. După ce am făcut toate plăţile şi am plătit parţial subvenţia - pentru că nu am putut să o plătim nici măcar pe toată - în ceea ce priveşte STB şi Termoenergetica, în momentul de faţă mai avem undeva în jur de cinci milioane de lei în bugetul Primăriei Capitalei. Sunt mulţi români - unii bogaţi, poate şi politicieni - care au mai mulţi bani în conturi decât are Primăria Capitalei. E absolut jenant", a spus Ciucu.

Sursa: AGERPRES