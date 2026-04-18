Ciucu anunță eliminarea urgentă a mesajelor anti-cezariană de pe panourile din București

Anunțul vine sâmbătă, iar panourile vor fi neutralizate luni, aducând claritate în dezbaterea aprinsă despre sănătatea publică și publicitatea stradală.

Companii majore se conformează cererii primăriei

Ciucu a detaliat pe Facebook evoluția situației: „La cererea noastra, prin Poliția Locală București, două mari firme de publicitate outdoor se conformează și au fost de acord să dea jos mesajul anticezariană de pe toate panourile pe care le dețin în București. Una din zona centrală și cealaltă din restul orașului. Mai este o firmă care are panouri cu acest tip de mesaj în Sectorul 3, dar nu ne-a transmis vreun răspuns până acum”.

Această intervenție promptă subliniază eficiența Poliției Locale în monitorizarea conținutului publicitar. Mesajele contestate promovau evitarea cezarienei, o practică medicală esențială în multe cazuri, generând controverse majore în capitală. O a treia companie, activă în Sectorul 3, rămâne sub observație, iar primăria așteaptă un răspuns oficial.

Libertate de exprimare vs. consens științific: poziția fermă a lui Ciucu

Primarul a clarificat că demersul nu este o formă de cenzură, ci o protecție a sănătății publice: „Susțin libertatea de exprimare! În același timp este important pentru sănătatea societății noastre să oferim mesaje care sunt susținute de către știință și lumea medicală”. El invocă nevoia de informații validate științific, mai ales în contextul în care Colegiul Medicilor din România (CMR) a calificat deja aceste mesaje drept „lipsite de fundament științific”. CMR subliniază că orice informație medicală difuzată public trebuie să fie corectă, completă și validată.

Episodul a amplificat dezbaterea națională despre rolul publicității în diseminarea informațiilor sensibile. Experții medicali avertizează că astfel de campanii pot induce în eroare gravidele, crescând riscurile asociate nașterilor naturale forțate.

Posibile schimbări în regulamentul de publicitate stradală

Ciucu propune acum o reformă legislativă pentru a preveni viitoare incidente: „Acest episod m-a făcut să reflectez la oportunitatea amendării regulamentului de publicitate stradală, în sensul introducererii unui mecanism prin care, ex-post, la crearea unei comisii, astfel de mesaje și situații să fie evitate. Nu am ajuns la o concluzie, este un subiect ce trebuie dezbătut temeinic deoarece, pe de cealaltă parte, trebuie să evităm posibilele abuzuri și cenzura”.

Această inițiativă ar putea introduce o comisie de verificare ex-post, echilibrând libertatea de exprimare cu responsabilitatea socială. Discuțiile vor implica autorități locale, medici și reprezentanți ai industriei publicitare, pentru a evita abuzuri. În București, unde panourile outdoor sunt omniprezente, o astfel de reglementare ar putea deveni model național.

Mediafax