Compartimentul de Ortopedie-Traumatologie din cadrul Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, dotări și servicii la nivel european

Activitatea compartimentului este susținută de o echipă formată din 4 medici primari, având la dispoziție 10 paturi de spitalizare și infrastructură modernă pentru intervenții chirurgicale complexe și minim invazive.

Dotări și infrastructură modernă

Compartimentul beneficiază de o sală de operații modernă cu flux laminar, concepută pentru creșterea siguranței pacientului și reducerea riscului de infecții postoperatorii.

Sala este echipată cu aparat modern de anestezie, turn complet de artroscopie de ultimă generație Arthrex 4K, masă de operații Trumpf cu accesorii dedicate ortopediei și traumatologiei, bandă hemostatică Zimmer, aparat mobil de radiologie tip C-arm, necesar intervențiilor ortopedice și traumatologice.

Aceste dotări permit realizarea intervențiilor chirurgicale la standarde moderne, cu precizie crescută și recuperare mai rapidă pentru pacient.

Tipuri de intervenții chirurgicale efectuate

În cadrul compartimentului sunt realizate intervenții chirurgicale din multiple arii ale ortopediei și traumatologiei.

Traumatologie: tratamentul fracturilor membrelor, fracturi de șold, fracturi ale umărului, suturi și reinserții tendinoase, tratamentul traumatismelor osteo-articulare acute.

Artroplastii: artroplastie totală de șold, artroplastie totală de genunchi.

Chirurgie artroscopică și minim invazivă: intervenții artroscopice minim invazive, reconstrucții ligamentare, reconstrucția ligamentului încrucișat anterior (LIA).

Chirurgia antepiciorului: cura hallux valgus („monturi”).

Compartimentul urmărește diagnostic rapid și corect, tratament chirurgical modern, mobilizare precoce, recuperare funcțională cât mai rapidă, reducerea durerii și îmbunătățirea calității vieții pacienților.

Prin utilizarea tehnicilor minim invazive și a echipamentelor performante, pacienții beneficiază de spitalizare redusă și recuperare accelerată.

Consultații și programări

Consultațiile de specialitate se desfășoară în cabinetul de Ortopedie–Traumatologie din Ambulatoriul spitalului. Programările se pot efectua telefonic, la numărul 021 9273, online, prin portalul oficial al spitalului SCJU Ilfov

Compartimentul se adresează pacienților cu traumatisme acute, persoanelor cu afecțiuni degenerative articulare, pacienților cu leziuni sportive, persoanelor care necesită protezare articulară, pacienților care necesită tratament chirurgical minim invaziv.

Prin combinarea expertizei medicale cu tehnologia modernă, Compartimentul de Ortopedie–Traumatologie din cadrul Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov oferă servicii medicale orientate către siguranță, eficiență și recuperare funcțională optimă.