Constanța: Trafic îngreunat pe A4, după un accident între un TIR și o dubiță

Potrivit Centrului Infotrafic, „pe autostrada A4 Ovidiu-Agigea, la kilometrul 2+020 metri, pe sensul de mers spre Agigea, în apropierea localității Ovidiu, județul Constanța, a avut loc o coliziune în care au fost implicate un autocamion și o autoutilitară, soldată doar cu pagube materiale”.

Traficul rutier este restricționat pe banda de urgență și banda nr. 2, circulându-se îngreunat pe banda nr. 1.

Se estimează reluarea circulației în condiții normale în jurul orei 8:30.

(sursa: Mediafax)