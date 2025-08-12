Constanța: Trafic îngreunat pe A4, după un accident între un TIR și o dubiță

O femeie de 85 de ani din SUA, cu 5000 de dolari pe lună venit, este nevoită să își caute loc de muncă. ”Nu pun vârsta în CV”
Potrivit Centrului Infotrafic, „pe autostrada A4 Ovidiu-Agigea, la kilometrul 2+020 metri, pe sensul de mers spre Agigea, în apropierea localității Ovidiu, județul Constanța, a avut loc o coliziune în care au fost implicate un autocamion și o autoutilitară, soldată doar cu pagube materiale”.
Traficul rutier este restricționat pe banda de urgență și banda nr. 2, circulându-se îngreunat pe banda nr. 1.
Se estimează reluarea circulației în condiții normale în jurul orei 8:30.
