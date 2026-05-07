x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Tragedie fără margini: Un băiețel de doar 3 ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-o fântână

Tragedie fără margini: Un băiețel de doar 3 ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-o fântână

de Redacția Jurnalul    |    07 Mai 2026   •   23:45
Tragedie fără margini: Un băiețel de doar 3 ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-o fântână
Un copil de 3 ani a murit sub privirile neputincioase ale salvatorilor

Un copil de trei ani a murit după ce a căzut într-o fântână din județul Bacău. Copilul a fost scos la suprafață de pompieri, dar nu a mai putut fi salvat de echipa medicală.

ISU Bacău anunță că joi seara „pompierii militari băcăuani au intervenit în localitatea Parincea, județul Bacău, pentru salvarea unui minor care a căzut într-o fântână cu o adâncime de aproximativ 22 de metri.”

Victima este un băiat de trei ani. Aceasta a fost scoasă din puț, iar echipajul medical a aplicat manevre de resuscitare. Copilul nu a mai putut fi salvat, decesul fiind declarat la fața locului.

În misiune au fost trimise numeroase echipaje.

„Pentru gestionarea situației de urgență, la locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o unitate de terapie intensivă mobilă, precum și forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău. Totodată, forțele de intervenție au fost suplimentate cu un container MULTIRISC, destinat sprijinirii misiunilor complexe de salvare. Având în vedere specificul situației de urgență, a fost necesară și prezența unui alpinist din cadrul ISU Bacău, acesta coborând în fântână pentru recuperarea minorului”, a explicat ISU.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: copil fântână cazut Bacău
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri