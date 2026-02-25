x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Femeie transportată la spital, după ce copilul ei, de 11 ani, s-a urcat la volan şi a lovit-o cu maşina

Femeie transportată la spital, după ce copilul ei, de 11 ani, s-a urcat la volan şi a lovit-o cu maşina

de Redacția Jurnalul    |    25 Feb 2026   •   22:00
Femeie transportată la spital, după ce copilul ei, de 11 ani, s-a urcat la volan şi a lovit-o cu maşina
Sursa foto: Hepta/Un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgență la fața locului.

Un copil de 11 ani s-a urcat la volan în locul mamei și a accidentat-o grav pe femeie, care a rămas prinsă între mașină și zidul unui imobil. Accidentul s-a produs miercuri după masa, în Șelimbăr, județul Sibiu.

Polițiștii sibieni au intervenit la un accident rutier produs pe strada Octavian Goga, în apropiere de intersecția cu strada Ion Rațiu, din localitatea Șelimbăr.

Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit că un copil în vârstă de 11 ani, lăsat nesupravegheat o scurtă perioadă de timp, s-a urcat la volanul mașinii mamei, aflată lângă autoturism, a pornit motorul, moment în care vehiculul s-a pus în mișcare în față, lovind femeia. Aceasta a rămas prinsă între autoturism și zidul unui imobil.

În urma accidentului, femeia a fost rănită grav și a fost transportată la spital, conștientă.

Potrivit ISU Sibiu, femeia în vârstă de 48 de ani a suferit un traumatism de bazin.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului și pentru aplicarea măsurilor legale care se impun.

 

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: copil mama accident
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri