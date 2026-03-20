Impact devastator: Un copil a murit pe loc, după ce un TIR a spulberat autoturismul familiei

de Redacția Jurnalul    |    20 Mar 2026   •   20:45
Sursa foto: Copil de 10 ani mort în accident cu un TIR plin cu paleți

Un copil de 10 ani a murit, vineri seara, în urma unui accident care a avut loc pe DN 1B, în comuna Ceptura, județul Prahova, între o mașină și un TIR plin cu paleți. Polițiștii fac verificări pentru a stabili cum s-a produs impactul.

Accidentul s-a produs între o mașină și un TIR încărcat cu paleți, în comuna Ceptura, pe DN1B, în județul Prahova.

ISU Prahova a intervenit cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului Mizil, precum și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă de la Detașamentul 2 Ploiești.

Patru persoane au fost implicate: șoferul autoturismului, doi copii și șoferul autotrenului. Cele trei persoane aflate în autoturism (un adult și doi copii) au fost găsite blocate în interior, fără a fi încarcerate. A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru extragerea acestora.

Unul dintre copii, un băiat în vârstă de aproximativ 10 ani, a fost găsit în stare de inconștiență, în stop cardio-respirator, fiind începute imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipajele de intervenție, băiatul a fost declarat decedat.

(sursa: Mediafax)

 

