Impact devastator: Un copil a murit pe loc, după ce un TIR a spulberat autoturismul familiei

Accidentul s-a produs între o mașină și un TIR încărcat cu paleți, în comuna Ceptura, pe DN1B, în județul Prahova.

ISU Prahova a intervenit cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului Mizil, precum și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă de la Detașamentul 2 Ploiești.

Patru persoane au fost implicate: șoferul autoturismului, doi copii și șoferul autotrenului. Cele trei persoane aflate în autoturism (un adult și doi copii) au fost găsite blocate în interior, fără a fi încarcerate. A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru extragerea acestora.

Unul dintre copii, un băiat în vârstă de aproximativ 10 ani, a fost găsit în stare de inconștiență, în stop cardio-respirator, fiind începute imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipajele de intervenție, băiatul a fost declarat decedat.

