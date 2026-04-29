Coșmarul tinerei sechestrată și bătută de iubit. Ce spune agentul care a salvat-o?

Fata a stat încuiată în apartamentul iubitului ei, care a bătut-o cu pumnii și picioarele, după care a rupt o coadă de mătură pe ea.

Cum a reușit tânăra să se salveze

Cei doi au mers apoi la un mall să mănânce iar femeia s-a ascuns în toaletă și a cerut ajutor.

După trei zile în care a fost sechestrată, tânăra a reușit să-și convingă prietenul să mănânce împreună la mall-ul din apropiere. Acolo, ea a mers la toaletă și a cerut ajutor primei persoane care i-a ieșit ăn cale. Aceasta era o angajată la un restaurant din complexul comercial și a chemat paza.

Agentul de securitate care a salvat-o a povestt cum a povestit l-a reţinut pe agresor.

"Am fost anunțați că în toaleta femeilor se află o fată care are nevoie de ajutor. L-am imobilizat pe agresor. A negat totul, fata nu avea puterea să vorbească, nu am putut să purtăm un dialog concret, era în stare de șoc. Prezenta urme pe corp de violență. A zis să chem pe cineva urgent pentru că are nevoie de ajutor, că a fost sechestrată", a spus Răzvan Constantin, şef de tură la securitate, pentru observatornews.ro.

Fata a fost operată de urgență deoarece avea coaste rupte, un plămân perforat și multe contuzii.

Iubitul a fost arestat pentru tentativă de omor

În cadrul audierilor, agresorul și-a recunoscut faptele și le-a spus polițiștilor că le regretă. A fost reținut pentru tentativă de omor.

O relație abuzivă

Cei doi erau împreună de mai mulți ani. Bărbatul a fost student la Academeia Militară dar a abandonat studiile pentru a pleca împreună în străinătate. Însă povestea lor de dragoste a devenit abuzivă.

'Este de salutat atitudinea acestei femei care și-a dat seama că este într-un real pericol, și a adoptat o tactică foarte bună. Aceste femei ajung să accepte un asemenea tratament fie de teamă, fie din sentimente pe care încă și le doresc să le aibă din partea partenerului sau se lasă păcălite de promisiuni", a explicat Dan Antonescu, criminolog.

O femeie este ucisă la 6 zile în România. Organizațiile pntru drepturile femeilor au pus la dispoziție anumite gesturi prin care femeile pot transmite discret că sunt în pericol. În lcalurile din Europa, victimele pot folosi codul internaţional: "Angela", un nume fictiv pentru a alerta personalul. Angajații sunt instruiţi să ofere sprijin fără a cere explicaţii.