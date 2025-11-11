Craiova se pregătește pentru celebrul Târg de Crăciun: parcări extinse, panouri de direcționare și autobuze suplimentate

Primarul Olguța Vasilescu a anunțat pe Facebook măsurile care vor fi luate pentru fluidizarea traficului și transportul vizitatorilor către Târgul de Crăciun 2025 din Craiova.

„Primăria Municipiului Craiova, împreună cu RAT SRL și Poliția Locală Craiova, urmărește optimizarea fluxului de trafic, creșterea gradului de siguranță și asigurarea unei experiențe cât mai plăcute pentru toți cei care aleg să viziteze Craiova în perioada sărbătorilor de iarnă. Pentru a răspunde nevoilor turiștilor care vizitează Craiova în perioada Târgului de Crăciun 2025 (14 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026), autoritățile locale, în colaborare cu instituțiile partenere, au stabilit o serie de măsuri care facilitează accesul, parcarea și transportul către zona centrală a municipiului”, a transmis Olguța Vasilescu.

Concret, „având în vedere interesul crescut pentru acest eveniment și numărul mare de turiști care sosesc din alte localități, pe Drumul Expres Craiova – Pitești (DEx12) au fost amplasate panouri de direcționare menite să ghideze conducătorii auto către parcările existente din zona Aeroportului Internațional Craiova, unde sunt disponibile aproximativ 1.000 de locuri pentru vizitatori.”

Spațiile le permite vizitatorilor să își lase vehiculele într-o zonă bine organizată și ușor accesibilă, transmit autoritățile adăugând că parcările sunt dotate cu sisteme de monitorizare video permanentă și patrulate de echipaje ale Poliției Locale Craiova.

De asemenea, pentru transportul vizitatorilor din zona Aeroportului către centrul municipiului, vor fi traseele 8 și 9.

„Autobuzele vor circula cu frecvență optimă, adaptată fluxului de pasageri, pentru a reduce timpii de așteptare și a asigura un transport confortabil și eficient. Această soluție contribuie la fluidizarea traficului, prin limitarea numărului de autoturisme care pătrund în zona centrală. Biletele pot fi achiziționate direct de la POS-urile din autobuze sau prin aplicația Craiova Transport. Aceasta este disponibilă gratuit în Google Play și App Store și permite achiziționarea rapidă a biletelor, transformând fiecare deplasare într-un proces simplu și fără griji”, a precizat Olguța Vasilescu.

Târgul de Crăciun 2025 se va desfășura în perioada 14 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026.

Citește pe Antena3.ro Dani Mocanu și fratele manelistului au fost prinși în Italia. Cei doi au fost arestați lângă Napoli

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)