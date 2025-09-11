Cutremur cu magnitudinea 2 în județul Brașov

x close
de Redacția Jurnalul    |    11 Sep 2025   •   12:45
Un cutremur cu magnitudinea 2 s-a produs joi în județul Brașov.

Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut loc la ora 10.39 în județul Brașov.

Seismul a avut magnitudinea 2 și s-a produs la adâncimea de 3 kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Brașov (35 km), Sfântu Gheorghe (36 km), Mediaș (80 km), Sibiu (91 km), Târgu Mureș (92 km).

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: cutremur brasov magnitudine
