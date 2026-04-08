Cutremur în Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul?

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) anunță că miercuri dimineața a avut loc un cutremur în zona seismică Vrancea, Buzău.

Acesta a avut magnitudinea de 4 grade Richter și s-a produs la o adâncime de 147,7 kilometri.

„În ziua de 08 Aprilie 2026, la ora 05:28:01 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău, un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adâncimea de 147.7 km”, transmite INCDFP.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 52km SE de Sfântu-Gheorghe, 56km E de Brașov, 62km S de Buzău, 68km S de Focșani, 73km N de Ploiești, 99km NE de Târgoviște.

În acest an au mai avut loc alte cutremure în zona Vrancea, multe dintre ele fiind mai slabe ca intensitate. Totuși, în luna februarie a acestui an s-a produs un cutremur cu magnitudinea 4,4 în zona seismică Vrancea.