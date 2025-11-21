Cutremur în Buzău, vineri dimineața

Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut loc vineri, la ora 10.35 în zona seismică Vrancea, județul Buzău.

Acesta a avut magnitudinea 3,5 și s-a produs la adâncimea de 126,7 kilometri.

Cutremurul a avut loc în apropierea oraşelor Buzău (49 km), Focșani (52 km), Sfântu Gheorghe (69 km), Brașov (74 km) și Ploiești (78 km).

(sursa: Mediafax)