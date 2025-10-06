x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Cutremur în Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul

Cutremur în Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul

de Redacția Jurnalul    |    06 Oct 2025   •   09:45
Cutremur în Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul

Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 pe scara Richter s-a produs luni, la ora 8:03, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 71,7 kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a fost catalogat drept unul slab și nu a fost resimțit în mod semnificativ de populație.

Potrivit INCDFP, cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 38 km vest de Focșani, 58 km nord de Buzău, 74 km est de Sfântu Gheorghe, 85 km est de Brașov, 96 km nord-est de Ploiești și 97 km sud-vest de Bârlad.

Zona seismică Vrancea este cea mai activă din România, fiind cunoscută pentru producerea periodică a cutremurelor de adâncime intermediară. Cele mai multe dintre acestea sunt de mică intensitate și nu provoacă pagube materiale.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: cutremur vrancea
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri