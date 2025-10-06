Cutremur în Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul

Seismul a fost catalogat drept unul slab și nu a fost resimțit în mod semnificativ de populație.

Potrivit INCDFP, cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 38 km vest de Focșani, 58 km nord de Buzău, 74 km est de Sfântu Gheorghe, 85 km est de Brașov, 96 km nord-est de Ploiești și 97 km sud-vest de Bârlad.

Zona seismică Vrancea este cea mai activă din România, fiind cunoscută pentru producerea periodică a cutremurelor de adâncime intermediară. Cele mai multe dintre acestea sunt de mică intensitate și nu provoacă pagube materiale.