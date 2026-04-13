Dan Artimon, deputat AUR, a murit în ziua de Paști, la 59 de ani

George Simion a anunțat decesul lui Dan Artimon.

„Cu profundă durere am primit vestea plecării dintre noi a domnului Dan Artimon. Un om de onoare, un suflet nobil și o minte luminată, care a lăsat în urmă respect, prietenie și fapte demne de amintit. Plecarea sa lasă un gol imens în inimile celor care l-au cunoscut și prețuit. Oamenii valoroși nu se uită niciodată, pentru că rămân vii prin tot binele pe care l-au făcut. Dumnezeu să îl odihnească în pace și să mângâie familia îndurerată. Sincere condoleanțe tuturor celor care l-au iubit și respectat”, a precizat liderul AUR.

Moartea parlamentarului a fost semnalată și în presa locală din Arad. Publicația Glasul Aradului l-a descris drept „un mare luptător pentru Arad de foarte mulți ani”, iar alte surse locale au relatat că vestea a fost transmisă inițial și de colegi din organizația județeană AUR. Până la această oră, nu au fost comunicate public detalii privind cauza decesului.

Născut la 17 iunie 1966, la Arad, Dan-Cătălin Artimon a intrat în Parlament în urma alegerilor legislative din decembrie 2024, obținând mandatul de deputat din partea Alianței pentru Unirea Românilor. În Camera Deputaților, a activat în Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

Înainte de a ajunge în Legislativ, Artimon fusese ales consilier județean în Arad la alegerile locale din iunie 2024. Activitatea sa publică a inclus și implicare civică locală: între 2005 și 2010 a condus asociația nonguvernamentală Arad-ID, potrivit datelor biografice publicate despre parcursul său.

Dispariția sa survine la mai puțin de un an și jumătate de la preluarea mandatului de deputat și lasă vacant unul dintre locurile obținute de AUR în județul Arad la scrutinul parlamentar din 2024. În orele următoare sunt așteptate noi reacții din partea conducerii partidului și informații privind funeraliile.

(sursa: Mediafax)