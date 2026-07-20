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Haos pe DN1: Șoseaua este acoperită de ape la Comarnic și Nistorești, traficul spre munte fiind grav afectat

de Redacția Jurnalul    |    20 Iul 2026   •   17:30
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Haos pe DN1: Șoseaua este acoperită de ape la Comarnic și Nistorești, traficul spre munte fiind grav afectat
Circulație de coșmar pe DN1 din cauza inundațiilor din zonele Comarnic și Nistorești

Traficul este restricționat luni după-amiază pe DN1, în zona localităților Comarnic și Nistorești, județul Prahova, din cauza unor acumulări de apă pe șosea.

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova anunță că, pe DN1 (E60), între kilometrii 99–100, pe raza localității Nistorești, precum și la kilometrul 107, pe raza localității Comarnic, s-au înregistrat acumulări importante de apă pe partea carosabilă, fapt ce îngreunează desfășurarea circulației rutiere.

Astfel, circulația este restricționată pe sensul de mers Ploiești – Brașov, până la remedierea situației.

Au fost sesizate Secția de Drumuri Naționale (SDN) Prahova și Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, care intervin pentru evacuarea apei de pe carosabil și restabilirea condițiilor normale de circulație.

ISU Prahiva anunță că pompierii intervin pe DN1, în orașul Comarnic, pentru evacuarea apei acumulate pe partea carosabilă, astfel încât traficul să se poată desfășura în condiții de siguranță.

„O parte dintre forțele de intervenție care acționează în zonă se deplasau către Bușteni, unde urmau să participe la misiunile de remediere a efectelor produse de viitura de duminică după-amiază. Cu toate acestea, echipajele au intervenit cu prioritate în Comarnic pentru gestionarea situației create de noile precipitații abundente”, au transmis pompierii.

Circulația a fost afectată și duminică pe DN1, în zona Bușteni din cauza ploilor abundente.

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(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: dn1 apa comarnic nistoresti trafic
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