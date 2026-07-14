Alertă METEO imediată de ploi torențiale, vijelii și grindină. Iată lista localităților afectate

COD : GALBEN



Valabil de la : 14-07-2026 ora 16:10 până la : 14-07-2026 ora 17:15

In zona : Județul Satu Mare: Negrești-Oaș, Bixad, Turț, Livada, Medieșu Aurit, Certeze, Lazuri, Halmeu, Călinești-Oaș, Orașu Nou, Turulung, Bătarci, Tarna Mare, Vama, Micula, Târșolț, Gherța Mică, Racșa, Cămărzana, Porumbești, Agriș;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (40...60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).



COD : GALBEN



Valabil de la : 14-07-2026 ora 15:50 până la : 14-07-2026 ora 17:00

In zona : Județul Botoşani: Flămânzi, Frumușica, Albești, Trușești, Bălușeni, Lunca, Copălău, Gorbănești, Todireni, Sulița, Unțeni, Blândești;

Se vor semnala : Local averse care vor acumula 15...25 l/mp, grindină cu diametrul de 1...2 cm, intensificări ale vântului cu viteze de 45...60 km/h, vijelie și descărcări electrice.



COD : GALBEN



Valabil de la : 14-07-2026 ora 15:40 până la : 14-07-2026 ora 16:30

In zona : Județul Bacău: Bacău, Onești, Moinești, Comănești, Târgu Ocna, Dărmănești, Dofteana, Oituz, Poduri, Răcăciuni, Helegiu, Asău, Mărgineni, Cleja, Berești-Tazlău, Faraoani, Slănic-Moldova, Luizi-Călugăra, Berzunți, Livezi, Târgu Trotuș, Corbasca, Bârsănești, Pârgărești, Nicolae Bălcescu, Măgirești, Buhoci, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Ștefan cel Mare, Pâncești, Valea Seacă, Măgura, Gioseni, Parava, Scorțeni, Gura Văii, Buciumi, Strugari, Ardeoani, Tamași, Bogdănești, Sărata;

Se vor semnala : Local averse care vor acumula 15...25 l/mp, grindină cu diametrul de 1...2 cm, intensificări ale vântului cu viteze de 45...60 km/h, vijelie și descărcări electrice.

COD : GALBEN

Valabil de la : 14-07-2026 ora 15:50 până la : 14-07-2026 ora 17:00

In zona : Județul Botoşani: Flămânzi, Frumușica, Albești, Trușești, Bălușeni, Lunca, Copălău, Gorbănești, Todireni, Sulița, Unțeni, Blândești;

Se vor semnala : Local averse care vor acumula 15...25 l/mp, grindină cu diametrul de 1...2 cm, intensificări ale vântului cu viteze de 45...60 km/h, vijelie și descărcări electrice.

COD : GALBEN

Valabil de la : 14-07-2026 ora 15:40 până la : 14-07-2026 ora 16:30

In zona : Județul Bacău: Bacău, Onești, Moinești, Comănești, Târgu Ocna, Dărmănești, Dofteana, Oituz, Poduri, Răcăciuni, Helegiu, Asău, Mărgineni, Cleja, Berești-Tazlău, Faraoani, Slănic-Moldova, Luizi-Călugăra, Berzunți, Livezi, Târgu Trotuș, Corbasca, Bârsănești, Pârgărești, Nicolae Bălcescu, Măgirești, Buhoci, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Ștefan cel Mare, Pâncești, Valea Seacă, Măgura, Gioseni, Parava, Scorțeni, Gura Văii, Buciumi, Strugari, Ardeoani, Tamași, Bogdănești, Sărata;

Se vor semnala : Local averse care vor acumula 15...25 l/mp, grindină cu diametrul de 1...2 cm, intensificări ale vântului cu viteze de 45...60 km/h, vijelie și descărcări electrice.

COD : GALBEN

Valabil de la : 14-07-2026 ora 15:40 până la : 14-07-2026 ora 17:00

In zona : Județul Covasna;

Județul Braşov: Brașov, Săcele, Prejmer, Predeal, Tărlungeni, Feldioara, Hărman, Bod, Hălchiu, Teliu, Sânpetru, Vama Buzăului, Budila, Apața, Măieruș, Ormeniș, Augustin;

Județul Mureş: Deda, Răstolița;

Zona de munte a județului Mureş, respectiv zona de munte a localităților: Ibănești, Lunca Bradului, Răstolița, Stânceni;

Județul Harghita;

Se vor semnala : Local averse care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelie cu viteze de 40...60 km/h, grindină cu diametrul de 1...2 cm.



COD : GALBEN



Valabil de la : 14-07-2026 ora 15:19 până la : 14-07-2026 ora 16:30

In zona : Județul Alba: Zlatna, Câmpeni, Abrud, Bistra, Baia de Arieș, Roșia Montană, Lupșa, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scărișoara, Almașu Mare, Gârda de Sus, Bucium, Arieșeni, Vadu Moților, Poșaga, Ciuruleasa, Mogoș, Poiana Vadului, Ceru-Băcăinți;

Se vor semnala : Local averse care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelie cu viteze de 40...60 km/h, grindină cu diametrul de 1...2 cm.



COD : GALBEN



Valabil de la : 14-07-2026 ora 15:15 până la : 14-07-2026 ora 16:30

In zona : Județul Bistriţa-Năsăud: Bistrița, Sângeorz-Băi, Feldru, Maieru, Prundu Bârgăului, Rodna, Tiha Bârgăului, Rebrișoara, Josenii Bârgăului, Bistrița Bârgăului, Livezile, Ilva Mica, Lunca Ilvei, Șieu, Șanț, Leșu, Rebra, Șieuț, Parva, Budacu de Jos, Mărișelu, Dumitrița, Ilva Mare, Cetate, Măgura Ilvei, Monor, Poiana Ilvei;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (40...60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).



COD : GALBEN



Valabil de la : 14-07-2026 ora 15:00 până la : 14-07-2026 ora 16:00

In zona : Județul Bacău: Buhuși, Sascut, Balcani, Poduri, Mărgineni, Blăgești, Pârjol, Berești-Tazlău, Gârleni, Podu Turcului, Măgirești, Filipești, Glăvănești, Urechești, Solonț, Săucești, Racova, Plopana, Dealu Morii, Scorțeni, Coțofănești, Huruiești, Negri, Tătărăști, Traian, Strugari, Lipova, Ardeoani, Prăjești, Odobești, Colonești, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Izvoru Berheciului, Itești;

Județul Galaţi: Tecuci, Matca, Cudalbi, Corod, Umbrărești, Cosmești, Munteni, Barcea, Brăhășești, Ghidigeni, Drăgănești, Ivești, Drăgușeni, Nicorești, Gohor, Valea Mărului, Țepu, Negrilești, Buciumeni, Bălășești, Priponești, Cerțești, Corni, Bălăbănești, Poiana, Smulți, Rădești, Movileni;

Județul Neamţ: Roman, Săbăoani, Roznov, Borlești, Tămășeni, Piatra Șoimului, Cordun, Horia, Doljești, Săvinești, Gherăești, Zănești, Podoleni, Rediu, Trifești, Ion Creangă, Girov, Sagna, Români, Icușești, Botești, Bârgăuani, Cândești, Mărgineni, Bahna, Secuieni, Ștefan cel Mare, Costișa, Tazlău, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Moldoveni, Dragomirești, Stănița, Dochia, Făurei, Gâdinți, Ruginoasa, Boghicea, Văleni, Pâncești, Bira, Poienari;

Zona joasă a județului Vrancea, respectiv zona localităților: Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Vulturu, Odobești, Vidra, Păunești, Gugești, Homocea, Suraia, Măicănești, Dumitrești, Vânători, Sihlea, Țifești, Tătăranu, Bolotești, Cotești, Ruginești, Garoafa, Slobozia Bradului, Vizantea-Livezi, Jariștea, Movilița, Străoane, Ciorăști, Câmpuri, Dumbrăveni, Nereju, Pufești, Mera, Tulnici, Milcovul, Răcoasa, Gologanu, Vârteșcoiu, Fitionești, Popești, Vrâncioaia, Soveja, Golești, Gura Caliței, Poiana Cristei, Ploscuțeni, Tâmboești, Cârligele, Câmpineanca, Reghiu, Urechești, Răstoaca, Nistorești, Chiojdeni, Tănăsoaia, Paltin, Slobozia Ciorăști, Biliești, Paulești, Vintileasca, Andreiașu de Jos, Negrilești, Bălești, Corbița, Broșteni, Năruja, Bordești, Boghești, Jitia, Valea Sării, Nănești, Bârsești, Spulber, Obrejița;

Județul Vrancea: Nereju, Tulnici, Vrâncioaia, Nistorești, Vintileasca, Jitia, Spulber;

Județul Iaşi: Țibănești, Țibana, Dagâța, Butea, Mircești, Rachițeni, Tansa, Ipatele, Mădârjac;

Județul Vaslui: Ivănești, Dragomirești, Băcești, Dumești, Voinești, Tutova, Todirești, Pungești, Oșești, Ivești, Negrești, Gârceni, Cozmești, Rafaila, Pochidia, Pogonești;

Se vor semnala : Local averse care vor acumula 15...25 l/mp, grindină cu diametrul de 1...2 cm, intensificări ale vântului cu viteze de 45...60 km/h, vijelie și descărcări electrice.



COD : GALBEN



Valabil de la : 14-07-2026 ora 15:00 până la : 14-07-2026 ora 16:00

In zona : Județul Arad: Hălmagiu;

Județul Hunedoara: Brad, Crișcior, Baia de Criș, Buceș, Bucureșci, Blăjeni, Ribița, Tomești, Bulzeștii de Sus;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50...60 km/h, grindină.



COD : GALBEN



Valabil de la : 14-07-2026 ora 14:55 până la : 14-07-2026 ora 16:20

In zona : Județul Buzău: Buzău, Vernești, Vadu Pașii, Pogoanele, Merei, Smeeni, Mărăcineni, Săgeata, Cochirleanca, Tisău, Padina, Glodeanu-Siliștea, Costești, Glodeanu Sărat, Rușețu, Țintești, Pietroasele, Gherăseni, Gălbinași, Breaza, Viperești, Săhăteni, Ulmeni, Stâlpu, Luciu, Brădeanu, C.a. Rosetti, Movila Banului, Scutelnici, Amaru, Mihăilești, Năeni, Cilibia, Largu, Florica;

Se vor semnala : local averse care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelie cu viteze de 40...60 km/h, grindină (1...2 cm).



COD : GALBEN



Valabil de la : 14-07-2026 ora 14:50 până la : 14-07-2026 ora 16:20

In zona : Județul Buzău: Râmnicu Sărat, Nehoiu, Berca, Pătârlagele, Vernești, Mărăcineni, Pârscov, Poșta Câlnău, Zărnești, Valea Râmnicului, Tisău, Grebănu, Lopătari, Cislău, Ziduri, Topliceni, Cernătești, Chiojdu, Beceni, Vintilă Vodă, Scorțoasa, Viperești, Buda, Podgoria, Săpoca, Pănătău, Mânzălești, Bisoca, Cozieni, Brăești, Unguriu, Măgura, Sărulești, Racovițeni, Blăjani, Colți, Bozioru, Odăile, Cănești, Murgești, Valea Salciei, Mărgăritești, Chiliile, Pardoși;

Zona de munte a județului Buzău, respectiv zona de munte a localităților: Nehoiu, Lopătari, Gura Teghii, Chiojdu, Siriu, Mânzălești, Bisoca, Brăești, Colți, Bozioru, Chiliile;

Se vor semnala : local averse care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vilelie cu viteze de 40...60 km/h, grindină (1...2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 14-07-2026 ora 14:38 până la : 14-07-2026 ora 15:40

In zona : Zona depresionară a județului Covasna, respectiv zona localităților: Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Covasna, Baraolt, Zagon, Zăbala, Ozun, Sânzieni, Ghelința, Brăduț, Bățani, Cernat, Brețcu, Turia, Ojdula, Catalina, Boroșneu Mare, Bodoc, Ghidfalău, Belin, Dobârlău, Reci, Lemnia, Valea Crișului, Vârghiș, Ilieni, Poian, Aita Mare, Chichiș, Brateș, Mereni, Malnaș, Moacșa, Arcuș, Valea Mare, Estelnic, Dalnic;

Zona de munte a județului Covasna, respectiv zona de munte a localităților: Ozun, Bixad, Aita Mare, Estelnic, Ghelința, Poian, Sita Buzăului, Sânzieni, Mereni, Ojdula, Ghidfalău, Barcani, Reci, Turia, Belin, Malnaș, Moacșa, Brețcu, Vâlcele, Comandău, Cernat, Întorsura Buzăului, Dobârlău, Hăghig, Boroșneu Mare, Bățani, Bodoc, Micfalău;

Județul Braşov: Cața;

Județul Harghita;

Se vor semnala : Local averse care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vilelie cu viteze de 40...60 km/h, grindină cu diametrul de 1...2 cm.

COD : GALBEN

Valabil de la : 14-07-2026 ora 14:38 până la : 14-07-2026 ora 15:40

In zona : Zona depresionară a județului Covasna, respectiv zona localităților: Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Covasna, Baraolt, Zagon, Zăbala, Ozun, Sânzieni, Ghelința, Brăduț, Bățani, Cernat, Brețcu, Turia, Ojdula, Catalina, Boroșneu Mare, Bodoc, Ghidfalău, Belin, Dobârlău, Reci, Lemnia, Valea Crișului, Vârghiș, Ilieni, Poian, Aita Mare, Chichiș, Brateș, Mereni, Malnaș, Moacșa, Arcuș, Valea Mare, Estelnic, Dalnic;

Zona de munte a județului Covasna, respectiv zona de munte a localităților: Ozun, Bixad, Aita Mare, Estelnic, Ghelința, Poian, Sita Buzăului, Sânzieni, Mereni, Ojdula, Ghidfalău, Barcani, Reci, Turia, Belin, Malnaș, Moacșa, Brețcu, Vâlcele, Comandău, Cernat, Întorsura Buzăului, Dobârlău, Hăghig, Boroșneu Mare, Bățani, Bodoc, Micfalău;

Județul Braşov: Cața;

Județul Harghita;

Se vor semnala : Local averse care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelie cu viteze de 40...60 km/h, grindină cu diametrul de 1...2 cm.

COD : GALBEN

Valabil de la : 14-07-2026 ora 12:15 până la : 14-07-2026 ora 13:30

In zona : Zona de munte a județului Bacău , respectiv zona de munte a localităților: Moinești, Comănești, Târgu Ocna, Dărmănești, Dofteana, Oituz, Balcani, Poduri, Asău, Agăș, Ghimeș-Făget, Slănic-Moldova, Berzunți, Zemeș, Bârsănești, Măgirești, Palanca, Brusturoasa;

Zona de munte a județului Neamţ , respectiv zona de munte a localităților: Piatra-Neamț, Borlești, Bicaz, Piatra Șoimului, Pipirig, Borca, Pângărați, Crăcăoani, Bicaz-Chei, Agapia, Bălțătești, Poiana Teiului, Gârcina, Bicazu Ardelean, Hangu, Tarcău, Tazlău, Farcașa, Dămuc, Alexandru cel Bun, Tașca, Ceahlău, Grințieș;

Se vor semnala : Local averse care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelie cu viteze de 40...60 km/h, grindină cu diametrul de 1...2 cm.

