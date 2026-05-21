UPDATE Incident la Ministerul Transporturilor. Un lift cu mai multe persoane a căzut în gol!   

UPDATE 2:

Autoritățile au actualizat informațiile anunțând că în lift au fost șapte persoane. Dintre cele șapte victime (doi bărbați și cinci femei), cinci au necesitat îngrijiri medicale:

„- bărbat 38 ani transportat la Spitalul Militar Central cu fractură membru drept inferior

- ⁠femeie 42 ani transportată la Spitalul Universitar cu fractură membru drept inferior

- ⁠femeie 46 ani transportata la Spitalul Militar Central cu dureri în zona membrului inferior stâng

- ⁠femeie 53 ani care prezintă dureri în zona membrelor inferioare

- ⁠femeie 33 ani care prezintă dureri în zona membrului inferior drept (zona gleznei)”

Conform unor surse, doi dintre cei implicați sunt angajați CNAIR, un bărbat și o femeie. Bărbatul a fost dus la spital cu fracturi și este în stare gravă susțin sursele. În schimb, femeia are răni minore. Cinci persoane au făcut atac de panică. În ceea ce privește liftul, este vorba despre modelul german KRONE, căruia chiar miercuri i s-au schimbat cablurile, au precizat sursele.

UPDATE 1:

Șeful DSU, Raed Arafat, a confirmat că în lift se aflau șase persoane și că nicio victimă nu este în stare gravă.

„Nu avem nici persoană rănită grav, au leziuni, dar nu să le pună viața în pericol, în acest moment situația este sub control, nu mai e nicio persoană prinsă în lift”, a explicat Arafat într-o intervenție la Antena 3 CNN.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Potrivit primelor informații, în lift se aflau șase persoane.

Victimele au fost rănite și vor fi transportate la spital.

Pompierii ISU București Ilfov și echipe medicale se află la fața locului.

„Am intervenit la Palatul CFR, bulevardul Dinicu Golescu, ca urmare a căderii cabinei unui lift. În interior se aflau 6 persoane, care au fost scoase din lift. În acest moment i se acorda primul ajutor unei persoane cu dureri la nivelul gleznei. Intervenim cu 2 echipaje SMURD și 2 autospeciale de stingere”, au transmis reprezentanții ISU

(sursa: Mediafax)