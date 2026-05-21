Avertizare METEO imediată de ploi torențiale și vânt puternic. Iată lista localităților afectate

COD : GALBEN

Valabil de la : 21-05-2026 ora 14:35 până la : 21-05-2026 ora 15:30

In zona : Județul Gorj: Țânțăreni, Turburea, Aninoasa, Crușet, Vladimir, Bustuchin, Stoina, Logrești, Stejari, Dănciulești, Brănești, Săulești, Licurici, Căpreni, Berlești, Hurezani;

Județul Dolj: Fărcaș, Tălpaș;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 45...50 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 21-05-2026 ora 14:30 până la : 21-05-2026 ora 15:20

In zona : Județul Giurgiu: Răsuceni, Toporu;

Județul Teleorman: Orbeasca, Botoroaga, Drăgănești-Vlașca, Gălăteni, Băbăița, Măgura, Frăsinet, Moșteni, Bujoreni;

Se vor semnala : Local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1-2 cm), intensificări ale vântului

COD : GALBEN

Valabil de la : 21-05-2026 ora 14:00 până la : 21-05-2026 ora 15:00

In zona : Județul Tulcea: Tulcea, Măcin, Isaccea, Jijila, Greci, Niculițel, Topolog, Luncavița, Somova, Cerna, Valea Nucarilor, Carcaliu, Turcoaia, Frecăței, Mihail Kogălniceanu, Chilia Veche, Nalbant, Dăeni, Mihai Bravu, Izvoarele, Nufăru, Ostrov, Văcăreni, Ciucurova, Peceneaga, Dorobanțu, Horia, Valea Teilor, Hamcearca, Grindu, Smârdan, I.C. Brătianu, Maliuc, Pardina, Ceatalchioi;

Se vor semnala : Descărcări electrice frecvente, averse care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 45...55 km/h), grindină ( 1 - 2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 21-05-2026 ora 11:40 până la : 21-05-2026 ora 15:00

In zona : Zona de munte a județului Buzău , respectiv zona de munte a localităților: Nehoiu, Lopătari, Gura Teghii, Chiojdu, Siriu, Mânzălești, Bisoca, Brăești, Colți, Bozioru, Chiliile;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 70…90 km/h.

COD : GALBEN

Valabil de la : 21-05-2026 ora 11:30 până la : 21-05-2026 ora 14:00

In zona : Județul Argeş , zona de munte de peste 1800 m;

Județul Prahova , zona de munte de peste 1800 m;

Județul Dâmboviţa , zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...120 km/h.

COD : GALBEN

Valabil de la : 21-05-2026 ora 11:30 până la : 21-05-2026 ora 14:00

In zona : Județul Braşov , zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...120 km/h.

COD : GALBEN

Valabil de la : 21-05-2026 ora 11:00 până la : 21-05-2026 ora 17:00

In zona : Județul Suceava , zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...100 km/h.