Tragedie într-o școală din Bacău: un elev de 14 ani a murit sub privirile colegilor, după ce s-a prăbușit în curte

Elev de clasa a VIII-a din Bacău, mort în curtea școlii după ce i s-a făcut rău în timpul pauzei

Momente dramatice au avut loc într-o școală din județul Bacău, unde un elev de clasa a VIII-a și-a pierdut viața după ce i s-a făcut rău în timpul unei pauze. Adolescentul s-a prăbușit în curtea unității de învățământ, sub privirile șocate ale colegilor și profesorilor, care au încercat imediat să îi acorde primul ajutor până la sosirea echipajelor medicale, potrivit Observator news.

Incidentul a provocat un val de emoție în rândul elevilor, cadrelor didactice și părinților. Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții școlii, copilul nu era cunoscut cu probleme medicale și nimic nu anunța drama care urma să se producă.

Profesorii au sunat imediat la 112 după ce băiatului i s-a făcut rău în curtea școlii. În scurt timp, la fața locului au ajuns echipaje de ambulanță, iar medicii au început manevrele de resuscitare.

Medicii au încercat minute în șir să îl resusciteze

Cadrele medicale au intervenit rapid și au încercat să îl readucă la viață pe adolescent. Din cauza gravității situației, a fost solicitat și un al doilea echipaj de ambulanță, cu medic.

Resuscitarea a durat mai multe minute, însă, în ciuda tuturor eforturilor depuse de salvatori, elevul nu a mai putut fi salvat. Decesul a fost declarat la fața locului, iar scena dramatică a lăsat în urmă multă durere și șoc în comunitatea locală.

Colegii copilului au asistat neputincioși la întreaga intervenție, iar mai mulți elevi au avut nevoie de sprijin emoțional după cele întâmplate.

Ce au transmis reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean

Inspectoratul Școlar Județean Bacău a confirmat incidentul și a transmis că unitatea de învățământ a respectat procedurile de intervenție în astfel de situații.

Potrivit reprezentanților instituției, profesorii au reacționat imediat și au acordat primul ajutor până la sosirea ambulanței. Ulterior, echipajele medicale au continuat manevrele de resuscitare, însă fără rezultat.

„Inspectoratul Școlar Județean a fost informat de conducerea unității de învățământ cu privire la faptul că unui elev din clasa a VIII-a i s-a făcut rău în incinta școlii, în timpul pauzei. Cadrele didactice au intervenit prompt, acordând primul ajutor și solicitând serviciul de ambulanță”, au transmis reprezentanții instituției.

Aceștia au mai precizat că adolescentul nu avea antecedente medicale cunoscute, conform informațiilor furnizate de școală.

Poliția a deschis o anchetă

După declararea decesului, la fața locului au ajuns și polițiștii, împreună cu echipele de cercetare criminalistică. O anchetă a fost deschisă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Trupul neînsuflețit al elevului urmează să fie transportat la Institutul de Medicină Legală, unde va fi efectuată necropsia. Rezultatele autopsiei vor clarifica exact cauza morții și dacă au existat afecțiuni care nu erau cunoscute până acum.