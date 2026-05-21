Nicușor Dan se opune publicării listei cu donatori ai ONG-urilor

de Redacția Jurnalul    |    21 Mai 2026   •   20:00
Președintele Nicușor Dan spune, joi, că obligarea ONG-urilor să publice numele donatorilor ar putea descuraja sprijinul cetățenilor și cere consultarea societății civile în Parlament. El consideră unele prevederi „disproporționate”.

„Sugerez ca la dezbaterile din Camera decizională să fie invitate organizații reprezentative ale societății civile”, a transmis șeful statului.

Nicușor Dan a afirmat că transparența ONG-urilor în relația cu statul este necesară și că aceasta există deja „în bună măsură”.

„Adăugarea la rapoartele anuale a unei sinteze a donațiilor importante reprezintă un plus de transparență”.

În schimb, președintele s-a declarat împotriva obligativității publicării identității donatorilor.

„Obligația de a face publice numele donatorilor ar fi o măsură care ar inhiba sprijinul ONG-urilor de către cetățeni”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului consideră că măsura ar afecta întreaga societate civilă.

„Atât această prevedere, cât și cea care prevede dizolvarea de drept a ONG-urilor pentru nedepunerea unor declarații sunt măsuri disproporționate față de o categorie socioprofesională și, prin aceasta, o nouă sursă de tensiune în societatea noastră”, a conchis șeful statului.

(sursa: Mediafax)

 

 

