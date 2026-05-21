Andreea, a doua româncă prinsă sub dărâmături în Germania, a fost găsită moartă. Scene sfâșietoare în fața familiei

Durere uriașă în Gorlitz: Andreea, românca de 26 de ani căutată de 3 zile sub dărâmături, a fost găsită fără viață

Durere fără margini pentru familia celei de-a doua românce dispărute sub dărâmăturile clădirii prăbușite în orașul german Gorlitz. După trei zile și trei nopți de căutări continue, pompierii germani au găsit trupul neînsuflețit al Andreei, tânăra româncă în vârstă de 26 de ani care fusese prinsă sub ruine, potrivit Observator News.

Descoperirea tragică vine la doar câteva ore după ce autoritățile confirmaseră moartea Georgianei, cealaltă româncă aflată în clădire în momentul prăbușirii. Speranțele familiilor că cele două tinere ar putea fi găsite în viață s-au stins treptat pe măsură ce operațiunea de salvare devenea tot mai dificilă.

Familia Andreei a înțeles ce s-a întâmplat în momentul în care salvatorii au întins cearceaful alb

Clipe cumplite s-au petrecut la locul tragediei în momentul în care echipele de intervenție au făcut descoperirea. Familia Andreei, ajunsă deja în Gorlitz, a realizat că s-a produs cel mai negru scenariu atunci când pompierii au întins o pânză uriașă albă pentru a acoperi zona în care fusese găsit trupul tinerei.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile locale, chiar primarul orașului Gorlitz, care este român, a fost cel care a mers să le dea vestea rudelor îndurerate. Mama Andreei ar fi fost prima persoană cu care edilul a discutat după confirmarea tragediei.

Atmosfera de la locul intervenției a fost una apăsătoare, iar salvatorii au continuat să lucreze în condiții extrem de dificile printre tonele de moloz și structuri instabile.

140 de pompieri și câini special antrenați au participat la operațiunea dramatică

Misiunea de căutare și salvare a mobilizat un număr impresionant de forțe. Aproximativ 140 de pompieri germani au fost implicați în operațiunea desfășurată neîntrerupt în ultimele zile.

La intervenție au fost folosiți și câini special antrenați pentru detectarea victimelor prinse sub dărâmături. Echipele au încercat până în ultimul moment să găsească semne de viață printre ruinele clădirii prăbușite.

Cu toate acestea, condițiile extrem de periculoase și instabilitatea construcției au îngreunat semnificativ accesul salvatorilor în anumite zone.

Căutările continuă pentru o altă persoană dispărută

Chiar dacă trupurile celor două românce au fost recuperate, operațiunea nu s-a încheiat complet. Salvatorii germani continuă să caute încă o persoană dispărută, un bărbat cu dublă cetățenie, bulgară și germană, despre care se crede că s-ar afla încă sub ruine.

Autoritățile locale nu au oferit până în acest moment detalii suplimentare despre cauza exactă a prăbușirii clădirii, însă ancheta este în desfășurare.