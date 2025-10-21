Explozia de la Lukoil Ploiești: Muncitorul rănit este în afara oricărui pericol

Luni, la ora 11.30, la rafinăria Petrotel - Lukoil S.A., aflată în revizie capitală, a avut loc un incident în timpul lucrărilor efectuate de angajații societății contractante Felbermayer S.R.L.

Evenimentul a constat într-o explozie locală în sistemul industrial de canalizare, care a dus la aruncarea capacului unui canal.

În urma incidentului, un angajat al firmei contractante a fost rănit. Acesta a fost transportat de urgență la Spitalul Județean de Urgență Prahova, fiind conștient și în stare stabilă, pentru examinare și asistență medicală de specialitate.

Echipele de intervenție și responsabilii de siguranță din cadrul rafinăriei au acționat imediat, fiind luate măsuri pentru prevenirea oricărei situații similare și pentru investigarea cauzelor incidentului.

Conform datelor preliminare, nu s-au înregistrat daune asupra mediului și nici impact asupra instalațiilor tehnologice sau activității rafinăriei.

Compania anunță că starea persoanei rănite este stabilă, aceasta fiind în afara oricărui pericol.

(sursa: Mediafax)