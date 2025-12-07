Explozie într-un apartament din Iași, din cauza unei butelii: un bărbat a suferit arsuri

Potrivit ISU Iași, explozia a avut loc duminică dimineața, în jurul orei 05:într-un apartament situat la etajul 4, pe strada Roman Vodă nr. 1, în Iași.

Din primele informații, explozia ar fi fost provocată de o scurgere de gaz de la o butelie.

Explozie nu a fost urmată de incendiu și nu au fost nici degajări de fum.

În urma incidentului, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, a fost găsit conștientă, cu arsuri de gradul I la nivelul feței și mâinilor. Acesta a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

În urma evaluării efectuate de echipajele ISU și ISCT s-a constatat că structura de rezistență a blocului nu a fost afectată, iar evacuarea celorlalți locatari nu a fost necesară.

(sursa: Mediafax)