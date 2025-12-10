Explozie de butelie la Aleșd: balcon prăbușit și o femeie rănită grav

O explozie de butelie care a zguduit un bloc din Aleșd a provocat prăbușirea unui balcon și rănirea gravă a unei femei.



Potrivit reprezentanților ISU Bihor, apelul a fost înregistrat marți seara, la ora 22:50. La fața locului au fost mobilizate rapid trei echipaje de pompieri din Aleșd, un echipaj CBRN de la Oradea, SMURD Terapie Intensivă Mobilă și o ambulanță SAJ.

La sosire, pompierii au găsit balconul unui apartament de la etajul 1 complet prăbușit. Pe balcon se afla în momentul exploziei o femeie, care a suferit arsuri pe 30–40% din suprafața corpului și multiple traumatisme.



Victima a primit îngrijiri medicale de urgență și a fost transportată la UPU Oradea.



Din cauza mirosului intens de gaz, pompierii au ventilat casa scării și au evacuat 30 de locatari de la etajele 1 și 2, acțiune similară măsurilor luate în cazul exploziei din Rahova.



Echipajul CBRN a efectuat măsurători care au indicat ulterior absența altor acumulări de gaz, permițând întoarcerea locatarilor în apartamente.



Un specialist al Inspectoratului de Stat în Construcții a verificat zona afectată, concluzionând că structura de rezistență a clădirii nu a fost compromisă, spre deosebire de unele cazuri grave precum cel din Rahova, unde deflagrația a produs daune majore.



Primele cercetări arată că explozia a fost provocată de o acumulare de gaz provenită de la butelie într-o bucătărie improvizată pe balcon. Deflagrația s-a produs în momentul în care femeia a aprins lumina.



Un caz similar a avut loc duminică dimineață, într-un bloc din Iași. În urma incidentului, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, a fost găsit conștientă, cu arsuri de gradul I la nivelul feței și mâinilor. Acesta a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

(sursa: Mediafax)