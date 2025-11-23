x close
Explozie la o centrală termică din Galați. O persoană a fost rănită

de Redacția Jurnalul    |    23 Noi 2025   •   10:51
Explozie la o centrală termică din Galați. O persoană a fost rănită

O explozie, care nu a fost urmată de incendiu, a avut loc duminică la o centrală termică din localitatea Drăgănești, județul Galați. O persoană a fost rănită.

Potrivit ISU Galați, în localitatea Drăgănești, s-a produs o explozie neurmată de incendiu la o centrală termică dintr-o gospodărie.

Deflagrația a fost generată cel mai probabil de acumularea de gaze provenite de la o butelie.

Echipajul SAJ a preluat o victimă conștientă, care prezenta arsuri la nivelul feței și membrelor, aceasta fiind transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

