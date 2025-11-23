Explozie la o centrală termică din Galați. O persoană a fost rănită

Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Potrivit ISU Galați, în localitatea Drăgănești, s-a produs o explozie neurmată de incendiu la o centrală termică dintr-o gospodărie.
Deflagrația a fost generată cel mai probabil de acumularea de gaze provenite de la o butelie.
Echipajul SAJ a preluat o victimă conștientă, care prezenta arsuri la nivelul feței și membrelor, aceasta fiind transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.
