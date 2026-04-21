Explozie la CET Vest. Bucureștiul rămâne fără apă caldă în mai multe sectoare. Când revine furnizarea și ce spun autoritățile

București fără apă caldă după explozia de la CET Vest

O explozie produsă la CET Vest a lăsat mai multe zone din București fără apă caldă. Autoritățile anunță că centrala este oprită, iar alimentarea va fi reluată treptat, pe măsură ce CET Grozăvești preia sarcina termică.

CET Vest, oprit complet după explozie

Situația sistemului de termoficare din Capitală este în continuare critică după incidentul din noaptea trecută. CET Vest, una dintre cele mai importante centrale care alimentează Bucureștiul, este momentan complet oprită.

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a explicat că, deși centrala nu se află în subordinea Primăriei Capitalei, a considerat necesar să informeze populația cu privire la evoluția situației.

„Chiar dacă CET Vest nu aparține de PMB, ci de Elcen/Ministerul Economiei, este doar normal să comunic cu bucureștenii cu privire la situația în care ne aflăm în urma exploziei de noaptea trecută.”

Zone afectate: sectoare întregi fără apă caldă

În acest moment, mai multe cartiere și sectoare sunt afectate de lipsa apei calde. Conform autorităților, livrarea este oprită în:

Sectorul 5

Sectorul 6

Sectorul 1 (parțial)

Sectorul 2 (zona Ștefan cel Mare)

„În acest moment Termoenergetica nu furnizează apă caldă în S1 (parțial), S5, S6 și în S2 (doar în zona Ștefan cel Mare).”

CET Grozăvești preia sarcina: când revine apa caldă

Pentru a compensa oprirea CET Vest, echipele tehnice au început deja manevrele de pornire la CET Grozăvești.

„Au început manevrele de pornire instalațiilor CET Grozavesti și au pornit deja două cazane cu apă fierbinte (CAF-uri).”

Autoritățile estimează că furnizarea apei calde va reveni treptat la normal în cursul nopții, pe măsură ce capacitatea centralei crește.

„Pe măsură ce se ridică sarcina termică la Grozavești furnizarea de apă caldă va intra în parametri, undeva spre miezul nopții și vom putea livra în toate zonele afectate.”

Cauza exploziei și reparațiile, în sarcina Elcen

În ceea ce privește motivele producerii exploziei și durata reparațiilor, informațiile oficiale vor fi furnizate de instituțiile responsabile.

„Informațiile cu privire la cauza exploziei și termenul de remediere, necesar reparațiilor, vă pot fi puse la dispoziție de către Elcen/Ministerul Economiei.”

Electrocentrale Bucureşti SA (ELCEN) a anunţat marţi că funcţionarea CET Bucureşti Vest este oprită temporar din cauza incendiului produs luni seara în incinta centralei, consumatorii arondaţi fiind preluaţi de CET Grozăveşti pentru asigurarea continuităţii furnizării agentului termic.