Explozie devastatoare într-o locuință din Buzău: O femeie a fost găsită carbonizată

de Redacția Jurnalul    |    13 Mai 2026   •   09:40
Un incendiu a izbucnit la o locuință din localitatea Căldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău.

O femeie de 80 de ani a murit, miercuri dimineața, după o explozie urmată de incendiu, produse în casa sa din localitatea Căldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău.

Pompierii buzoieni au fost solicitați să intervină, miercuri dimineață, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Căldărăști, oraș Pogoanele. Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 03:55, de către un vecin care a auzit o explozie provenind din gospodărie.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la nivelul acoperișului locuinței și anexelor gospodărești, pe o suprafață totală de aproximativ 180 mp. În interiorul imobilului a fost identificată o femeie în vârstă de aproximativ 80 de ani, surprinsă de incendiu și găsită carbonizată.

Pe timpul intervenției, pompierii au găsit trei butelii aflate în interiorul locuinței. Una dintre acestea a explodat înainte de sosirea forțelor de intervenție, iar celelalte două au fost extrase în siguranță de către pompieri, fiind eliminat astfel riscul producerii altor explozii.

Incendiul a fost localizat și ulterior lichidat în jurul orei 07:00.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric produs la un conductor defect.

