Explozie într-un centru comercial din Baia Mare: 342 de oameni evacuați după scurgere masivă de CO2! O victimă transportată de urgență la spital

Panică totală în hipermarket: Ce s-a întâmplat în această după-amiază?

Luni, 20 aprilie 2026, în jurul orei 16:00, o explozie a zguduit un spațiu comercial din Baia Mare, pe Bulevardul Regele Mihai I. Incidentul s-a produs în incinta unui operator economic – identificat ulterior ca fiind magazinul Selgros –, provocând evacuarea a nu mai puțin de 342 de persoane: 42 de angajați și 300 de clienți. Evenimentul, semnalat de urgență, a mobilizat imediat forțele de intervenție, transformând zona într-un adevărat teatru de operațiuni de salvare.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Maramureș, explozia a fost declanșată de o scurgere masivă la instalația de dioxid de carbon (CO2). Forțele de pompieri au intervenit rapid pentru a identifica sursa problemei, confirmând acumularea periculoasă de gaz în interior. "Nu au mai fost identificate alte victime", au precizat autoritățile, dar o singură persoană a fost rănită la nivelul membrului superior și transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale specializate.

Intervenție masivă cu pompieri, SMURD și descarcerare: Detalii de la fața locului

La locul incidentului au sosit echipaje impresionante din cadrul Detașamentului de Pompieri Baia Mare. Intervenția a implicat:

3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, pregătite pentru orice scenariu;

Un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă (TIM);

Un echipaj de prim ajutor SMURD;

Un echipaj de descarcerare, pentru eventuale situații critice.

Echipajele au efectuat o recunoaștere detaliată, localizând rapid scurgerile de CO2. În prezent, se lucrează intens la eliminarea gazului acumulat, pentru a permite accesul în siguranță în clădire. "Autoritățile continuă intervenția și vor reveni cu detalii pe măsură ce situația evoluează", se menționează în comunicatul oficial ISU.

De ce este periculos CO2 în spații închise? Riscuri și lecții de siguranță

Dioxidul de carbon este un gaz inodor și incolor, extrem de periculos în concentrații mari, deoarece displace oxigenul din aer, provocând asfixiere rapidă, amețeli, pierderea conștienței și chiar deces. În cazul Selgros Baia Mare, scurgerea din instalația de CO2 – folosită probabil pentru sisteme de răcire sau băuturi carbogazoase – a dus la o explozie minoră, dar suficientă pentru a declanșa alarmele de siguranță.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Foto ISU Maramureș

Agerpres