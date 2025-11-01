x close
Explozie urmată de incendiu într-un apartament în Timișoara. Bărbat rănit, zeci de oameni evacuați

de Redacția Jurnalul    |    01 Noi 2025   •   15:40
O explozie urmată de incendiu s-a produs, sâmbătă, într-un apartament în Timișoara. Un bărbat are arsuri pe 40 % din suprafața corpului.

Apartamentul este situat pe Strada Cerna.

La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara cu două autospeciale de stingere cu apa și spumă, o autoscară mecanică și trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic.

Incendiul s-a produs la parterul unui apartament, într-o încăpere, în urma unei explozii.

Flăcările au fost stinse, anunță ISU Timiș.

Un bărbat are arsuri de gradul 1 și 2 pe aproximativ 30-40%. Acesta este preluat de către echipajul medical în stare conștientă și cooperantă.

S-au autoevacuat în siguranță aproximativ 60 de persoane.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: explozie Timișoara incendiu
