Explozie urmată de incendiu la Prundeni, Vâlcea. Doi bărbați au suferit arsuri grave

de Redacția Jurnalul    |    17 Ian 2026   •   17:40
O explozie urmată de un incendiu a avut loc într-o gospodărie din localitatea Prundeni, Vâlcea. Doi bărbați au suferit arsuri grave.

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și de prim ajutor medical, ca urmare a unui incendiu produs la o butelie în localitatea Prundeni. S-au deplasat de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Drăgășani, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și două ambulanțe SAJ. A fost anunțat și SVSU din localitate.

Un bărbat de aproximativ 30 de ani prezintă arsuri de gradul I și II pe aproximativ 30% din suprafața corporală. Pacientul a fost preluat și transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova pentru îngrijiri de specialitate.

Al doilea bărbat, în vârstă de 56 de ani, prezintă arsuri de gradul I și II pe aproximativ 10-15% din suprafața corporală. Pacientul a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Slatina.

A fost solicitat un elicopter SMURD de la Dolj.

 

(sursa: Mediafax)

 

