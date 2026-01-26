O fată de 14 ani a murit, după ce mașină în care se aflau șase copii s-a răsturnat în Brașov

Accidentul a avut loc luni dimineața, în jurul orei 08:20, în localitatea Poiana Mărului, după ce un autoturism s-a răsturnat.

În urma evenimentului au rezultat șapte victime: un adult și șase copii.

La fața locului au fost mobilizate de urgență un elicopter SMURD, două echipaje SMURD, doua ambulanțe SAJ și o autospecială cu apă și spumă, dotată cu modul de descarcerare.

Echipajele de intervenție au găsit la locul accidentului o fată în vârstă de 14 ani care a decedat. Ceilalți copii sunt conștienți, prezintă răni minore și urmează să fie transportați la spital pentru investigații medicale suplimentare și îngrijiri de specialitate.

Adultul implicat, un bărbat în vârstă de 37 de ani, este conștient și a suferit un traumatism la nivelul coloanei vertebrale.

(sursa: Mediafax)