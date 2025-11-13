Două femei, de 85 şi 60 de ani, mamă şi fiică, în stare gravă la spital după ce au mâncat ciuperci

Femeile, din localitatea Heleşteni, au început să aibă simptome severe imediat după ce au mâncat ciupercile gătite în prealabil. Ele au ajuns iniţial la UPU de la Spitalul Municipal Paşcani, iar ulterior au fost transferate în Iaşi.



"Pacientele prezentau o simptomatologie digestivă care a avut debutul la o oră după ingestie - vărsaturi, diaree, transpiraţii, stare generală influenţată. După stabilizare, pacientele au fost dirijate spre UPU de la Spitalul 'Sfântul Spiridon' pentru consult toxicologic. Bilanţul biologic a indicat o valoare normală a colinesterazei, dar modificări la nivelul enzimelor pancreatice. Pacientele au fost internate pentru supraveghere clinică şi biologică la Clinica Medicină Internă II - Toxicologie, unde beneficiază de supraveghere clinică şi biologică continuă", a declarat dr Diana Cimpoeşu, coordonator UPU-SMURD Iaşi.

