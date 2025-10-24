Femeie, găsită carbonizată într-un incendiu care a mistuit o gospodărie din Făurești, Vâlcea

Pompierii militari din Vâlcea au fost solicitați, vineri, să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie din localitatea Făurești, sat Milești.
La fața locului s-au deplasat echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Drăgășani și al Gărzii de Intervenție Balș, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD.
În sprijin a fost chemat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din localitate.
La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la o bucătărie de vară de aproximativ 25 de metri pătrați.
Pompierii au fost informați că o persoană ar putea fi prinsă în interior și au început imediat operațiunile de căutare.
Din nefericire, salvatorii au găsit trupul carbonizat al unei femei de 59 de ani.
Incendiul a fost localizat, iar pompierii acționează în continuare pentru lichidarea completă a focarelor și îndepărtarea efectelor incendiului.
Cauza probabilă a izbucnirii focului urmează să fie stabilită.
(sursa: Mediafax)