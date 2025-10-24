Femeie, găsită carbonizată într-un incendiu care a mistuit o gospodărie din Făurești, Vâlcea

Pompierii militari din Vâlcea au fost solicitați, vineri, să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie din localitatea Făurești, sat Milești.

La fața locului s-au deplasat echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Drăgășani și al Gărzii de Intervenție Balș, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD.

În sprijin a fost chemat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din localitate.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la o bucătărie de vară de aproximativ 25 de metri pătrați.

Pompierii au fost informați că o persoană ar putea fi prinsă în interior și au început imediat operațiunile de căutare.

Din nefericire, salvatorii au găsit trupul carbonizat al unei femei de 59 de ani.

Incendiul a fost localizat, iar pompierii acționează în continuare pentru lichidarea completă a focarelor și îndepărtarea efectelor incendiului.

Cauza probabilă a izbucnirii focului urmează să fie stabilită.

(sursa: Mediafax)