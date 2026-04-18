O femeie s-a sinucis într-o biserică din Pitești

"În seara zilei de 17 aprilie a.c., poliţiştii piteşteni au fost sesizaţi cu privire la faptul că într-o anexă a unei biserici din Piteşti a fost găsită o persoană decedată.

La faţa locului au intervenit poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Piteşti, constatând că cele sesizate se confirmă, echipajul medical constatând decesul persoanei, femeie de 47 de ani, din Călineşti", se arată într-o informare transmisă de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

Dosar pentru ucidere din culpă

Conform aceleiaşi surse, cercetările au fost preluate de poliţiştii Biroului Investigaţii Criminale Piteşti, în cadrul unui dosar privind săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă.



"Pentru stabilirea cauzelor decesului, urmează să fie dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale, iar cercetările continuă, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul persoanei", precizează IPJ Argeş.