Focar de gripă aviară într-o comună din județul Cluj. Ce măsuri trebuie să respecte populația

Decizia a fost luată miercuri, în cadrul ședinței extraordinare a Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Cluj, după ce Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală București a confirmat, printr-un buletin de analiză din 23 februarie 2026, prezența gripei aviare.

Potrivit unui comunicat de presă, pentru limitarea riscului de extindere a bolii, au fost stabilite zone de restricție după cum urmează:

Zona de protecție (rază de min. 3 km): Localitatea Someșu Cald.

Zona de supraveghere (rază de min. 10 km): Include localitățile Gilău, Stolna, Someșu Rece, Luna de Sus, Agârbiciu, Căpușu Mare, Viștea, Finișel, Plopi, Vlaha, Straja și Suceagu.

În aceste condiții, în zonele vizate, populația are obligația de a respecta o serie de măsuri. Toate păsările domestice și păsările captive trebuie menținute în spații închise, fără acces la păsări sălbatice sau la efective din alte exploatații. Rațele și gâștele trebuie separate de celelalte păsări din gospodărie.

De asemenea, hrănirea și adăparea păsărilor se vor realiza exclusiv în spații acoperite, inaccesibile păsărilor sălbatice, fiind interzisă utilizarea apei din lacuri sau râuri. De asemenea, accesul în zona de creștere a păsărilor trebuie limitat la o singură persoană, iar proprietarii sunt obligați să folosească încălțăminte separată sau să amenajeze puncte de dezinfecție.

„DSVSA Cluj monitorizează activ aplicarea acestor măsuri și va efectua inspecții clinice în exploatații. De asemenea, este interzisă comercializarea păsărilor în târguri sau fără documente sanitar-veterinare oficiale în zonele de restricție”, se mai arată în comunicatul emis de DSVSA Cluj.

