Fum la Institutul Oncologic din Cluj

Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit în urma unei solicitări privind degajări de fum dintr-un aparat pentru aer condiționat, amplasat în exteriorul Institutului Oncologic de pe strada Republicii din municipiul Cluj-Napoca.

Au fost alocate două autospeciale pentru stingerea incendiilor și, preventiv, un echipaj SMURD.

Echipajele operative au constatat faptul că arderea a fost lichidată, până la sosirea pompierilor, de către personalul din cadrul unității spitalicești.

Nu au fost necesare măsuri de evacuare din interiorul spitalului.

Nu au fost persoane care să solicite consult medical în urma acestui eveniment.

