Jurnalul.ro Ştiri Locale Sfârșit groaznic pentru un gălățean surprins de prăbușirea unui mal de pământ

de Redacția Jurnalul    |    15 Apr 2026   •   15:45
Sursa foto: Un muncitor și-a pierdut viața după ce un șanț s-a surpat peste el

Un bărbat de aproximativ 30 de ani a murit, miercuri, în localitatea Ghidigeni, județul Galați, după ce a fost surprins de un mal de pământ în timp ce lucra la rețeaua de canalizare.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați, la fața locului au fost trimise de urgență mai multe echipaje, inclusiv o autospecială de stingere cu accesorii pentru descarcerare, un container multirisc, un echipaj de prim ajutor, un elicopter SMURD, dar și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean și SMURD.

Pompierii au scos victima de sub pământ și i-au acordat primul ajutor calificat. Bărbatul era însă în stare de inconștiență, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare.

În ciuda eforturilor depuse de salvatori, victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicii au fost nevoiți să declare decesul la fața locului.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: galaţi Accident mortal mal pamant
