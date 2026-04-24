Împușcat mortal, după ce a tras asupra polițiștilor în Neamț

Potrivit IPJ Neamț, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au fost sesizați prin apel la 112 de o femeie de 58 de ani. Aceasta a reclamat că ginerele său a amenințat-o pe ea, pe soțul și pe fiica sa, spunând că le va pune viața în pericol dacă soția lui și cei trei copii minori nu revin la domiciliu.

În urma evaluării riscului, polițiștii au constatat existența unui pericol iminent și au emis trei ordine de protecție provizorii. Verificările au arătat că bărbatul era deținător legal de arme de vânătoare.

„Polițiștii împreună cu luptători din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale Neamț au intervenit în localitatea Hangu, la imobilul bărbatului, pentru a-i aduce la cunoștință dispozițiile ordinelor de protecție proviizorii, pătrunzând în curtea imobilului bărbatului, din aceeași localitate, până la ușa de acces a imobilului”.

Când i-au solicitat să deschidă, bărbatul ar fi tras mai multe focuri de armă asupra forțelor de intervenție.

În aceste condiții, luptătorii SAS au deschis focul asupra bărbatului, care a fost rănit grav.

La fața locului au fost solicitate echipaje medicale, însă bărbatul a fost declarat decedat.

A fost informat procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț.

