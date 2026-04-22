Panică la Târgu Secuiesc: 34 de persoane evacuate de urgență după un incendiu la un cămin de bătrâni

Potrivit unui comunicat oficial ISU Covasna, intervenția a avut loc „în această dimineață, în jurul orei 06:00”, când pompierii covăsneni au fost alertați cu privire la izbucnirea incendiului. La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD, care au acționat pentru limitarea și lichidarea focului.

Conform informațiilor transmise de autorități, incendiul se manifesta în zona bucătăriei, pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați, fiind însoțit de degajări mari de fum. „La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta în bucătărie, cu degajări mari de fum, pe o suprafață de aproximativ 40 mp”, se arată în comunicat. Flăcările au afectat bunuri și elemente din interiorul bucătăriei, însă intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea incendiului către alte încăperi ale clădirii.

În momentul producerii incidentului, în cămin se aflau zeci de persoane. Autoritățile precizează că evacuarea s-a realizat fără incidente. „Pe timpul intervenției, 34 de persoane s-au autoevacuat în siguranță, fără a necesita îngrijiri medicale”, au transmis pompierii. Nu au fost raportate victime sau persoane intoxicate cu fum. Primele concluzii indică drept cauză probabilă un scurtcircuit produs de un cablu electric defect „Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurtcircuit electric, generat de un cablu electric defect”, se mai precizează în comunicat.

În contextul incidentului, pompierii atrag atenția asupra importanței verificării instalațiilor electrice și a utilizării corecte a echipamentelor.

Autoritățile recomandă, printre altele:

verificarea periodică a instalațiilor electrice;

evitarea folosirii cablurilor sau prizelor deteriorate;

renunțarea la improvizații;

apelarea doar la personal autorizat pentru reparații;

evitarea suprasolicitării prizelor.

„Pompierii covăsneni rămân în permanență la datorie, pregătiți să intervină pentru protejarea vieții și bunurilor cetățenilor”, se mai arată în comunicat. Pentru informații suplimentare privind comportamentul în situații de urgență, autoritățile recomandă consultarea platformei fiipregatit.ro sau utilizarea aplicației DSU, disponibilă gratuit pe telefoanele mobile.

(sursa: Mediafax)